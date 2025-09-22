Отопление на социальных объектах Подмосковья начнут включать уже со вторника

22 сентября 2025, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье 15 сентября стартовали пробные топки, необходимые для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к отопительному сезону. Однако из-за предстоящего похолодания решено уже на этой неделе включить батареи в школах, детсадах и больницах, а чуть позже – и в многоквартирных домах.







«Неделю назад мы начали пробные топки. Смысл в том, чтобы заполнить все сети теплоносителем, провести опрессовку, запустить котельные, проверить газовое оборудование и насосы. У жителей могут возникнуть вопросы, почему они проводятся при такой теплой погоде. Пробные топки показывают все уязвимые места, все нюансы при запуске отопления в осенне-зимний период. Это необходимость, мы комплексно подошли к вопросу», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства, главами округов и ресурсоснабжающих организаций.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Хотя сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание. По прогнозам к концу недели температура опустится до +10 градусов днём, а ночью – до трёх градусов. 27 сентября не исключено выпадение снега», – сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.