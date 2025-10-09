Диспетчерскую ЖКХ в Лотошине перевели на цифровой формат работы

09 октября 2025, 17:40

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Диспетчерская муниципального предприятия «Лотошинское ЖКХ» начала работать в обновлённом формате: теперь туда в режиме реального времени поступает информация с датчиков, которыми оборудованы объекты тепло-, водо-, а также газо- и электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Работу обновлённой диспетчерской проверили глава округа Екатерина Долгасова, замглавы Василий Козловский, руководитель МП «Лотошинское ЖКХ» Сергей Боженко и начальник эксплуатационных служб компании «Мособлгаз» Сергей Трусов.





«Мы переходим на полную компьютеризацию всех отраслей ЖКХ. Теперь диспетчерская — это единый центр реагирования, где в онлайн-режиме отображается вся ситуация на инженерных коммуникациях округа и работа аварийных бригад», — сказал Сергей Боженко.