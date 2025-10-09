Молодой врач-стоматолог приступила к работе в Раменской поликлинике

09 октября 2025, 16:53

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменской стоматологической поликлинике начала работать врач-стоматолог Ярослава Глинская. Специалист пришла в учреждение по программе «Модернизация первичного звена», которая помогает жителям получать медпомощь рядом с домом, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.





В 2025 году Ярослава окончила Российский университет медицины по специальности «стоматология». Она училась по целевому направлению от Раменской больницы и после выпуска вернулась работать в родной город.





«Выбирая профессию врача, никогда не сомневалась в решении – почти все родственники у меня врачи. Я врач в третьем поколении. Планирую продолжить обучение в ординатуре по детской стоматологии – это направление считаю перспективным», — рассказала Ярослава Глинская.