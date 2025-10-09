Молодой врач-стоматолог приступила к работе в Раменской поликлинике
В Раменской стоматологической поликлинике начала работать врач-стоматолог Ярослава Глинская. Специалист пришла в учреждение по программе «Модернизация первичного звена», которая помогает жителям получать медпомощь рядом с домом, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
В 2025 году Ярослава окончила Российский университет медицины по специальности «стоматология». Она училась по целевому направлению от Раменской больницы и после выпуска вернулась работать в родной город.
«Выбирая профессию врача, никогда не сомневалась в решении – почти все родственники у меня врачи. Я врач в третьем поколении. Планирую продолжить обучение в ординатуре по детской стоматологии – это направление считаю перспективным», — рассказала Ярослава Глинская.
Молодых специалистов в Подмосковье поддерживают мерами соцподдержки. Врачи получают компенсацию аренды жилья до 25 тысяч рублей в месяц, губернаторскую доплату 32 тысячи рублей и выплаты молодым специалистам в размере 15 тысяч рублей. Также им предоставляют служебное жильё и возможность участвовать в программах «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека» и «Земский доктор».