Готовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Рошале составила 88%
Восьмиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят в городе Рошаль муниципального округа Шатура. В настоящее время готовность объекта составляет 88%. Завершить работы должны до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас строители монтируют инженерные сети дома, оконные блоки и начали внутреннюю отделку помещений.
«В новостройке переселенцам предоставят 82 квартиры — 75 однокомнатных и семь двухкомнатных», — отмечается в сообщении.В новый дом переедут жильцы из аварийных помещений по адресам: улица Фридриха Энгельса, дом №14, улица Урицкого, дома №42, 44, 73 и 74, улица 3-я Пятилетки, дом №76 и улица Октябрьской Революции, дома №7, 9 и 39.