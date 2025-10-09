Готовность дома для переселенцев из аварийного жилья в Рошале составила 88%

09 октября 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Восьмиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят в городе Рошаль муниципального округа Шатура. В настоящее время готовность объекта составляет 88%. Завершить работы должны до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сейчас строители монтируют инженерные сети дома, оконные блоки и начали внутреннюю отделку помещений.





«В новостройке переселенцам предоставят 82 квартиры — 75 однокомнатных и семь двухкомнатных», — отмечается в сообщении.