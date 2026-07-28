Дистанционными сервисами МосОблЕИРЦ пользуются уже 1,3 млн жителей Подмосковья
1,3 млн жителей Московской области перешли на дистанционное обслуживание в региональном едином расчётном центре. Об этом рассказала в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.
Она отметила, что важным направлением работы расчётного центра является дальнейшая цифровизация.
«1,3 млн жителей уже пользуются дистанционными сервисами. До конца года на дистанционное обслуживание планируется перевести два миллиона абонентов, что составляет 50% от всех клиентов расчётного центра Московской области», — сказала Архипова.Она добавила, что важной составляющей работы является открытие окон МосОблЕИРЦ в региональных офисах «Мои документы». Востребованность этих преобразований показали результаты опроса жителей.