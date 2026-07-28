Губернатор Воробьёв поручил усилить модернизацию колледжей Подмосковья
Запрос на среднее профессиональное образование сейчас очень высокий и продолжает расти. Поэтому нужно максимально улучшить качество обучения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.
Глава региона отметил, что колледжи должны выпускать востребованных экономикой специалистов.
«Нужно изыскать возможность максимально усилить модернизацию колледжей — как по капитальному ремонту зданий, так и по наполнению. По всему тому, что обеспечивает качественное профессиональное образование. Потому что спрос на это очевидный», — подчеркнул Воробьёв.Он добавил, что школам также нужно улучшить подготовку выпускников — не только из одиннадцатых, но и из девятых классов.