В ходе капремонта школы № 2 в Черустях обновили спортивное ядро

28 июля 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №2, расположенную в посёлке Черусти округа Шатура, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 90%. На прилегающей территории уже обустроили спортивное ядро. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Теперь у учеников есть удобные беговые дорожки и зона для игры в баскетбол и волейбол. А в расположенном в самой школе спортзале завершили укладку ламината и смонтировали брусья.





«Отделочные работы на всех трёх этажах здания, построенного 69 лет назад, находятся на финальной стадии. Там устанавливают новую сантехнику, светильники и розетки, а также красят стены. В столовой монтируют современное кухонное оборудование», — говорится в сообщении.