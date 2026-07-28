Школы Подмосковья окончили в этом году с медалями около 8600 выпускников

28 июля 2026, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 8 600 одиннадцатиклассников в этом году выпустились из школ Московской области с медалями: почти 5 000 человек — с золотыми и 3 600 — с серебряными. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Золотая медаль положена школьникам, у которых стоят пятёрки по всем предметам в аттестате и набрано не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету. Серебряную медаль вручают при наличии одной-двух четвёрок в аттестате и с результатами по двум ЕГЭ от 60 баллов.





«Число медалистов в Подмосковье ежегодно растёт. За последние три года оно увеличилось более чем на 20%. Это результат системной работы по улучшению качества обучения в регионе: мы развиваем математическое и естественно-научное образование, а также расширяем сеть предпрофессиональных классов и партнёрских компаний», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.