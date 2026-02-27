«Диверсант в организме»: нарколог Холдин назвал главную угрозу иммунитету
Начало весны считается сложным временем для иммунной системы: на зимнюю усталость и дефицит солнца накладываются резкие перемены погоды. При этом самый большой вред человек наносит себе сам, употребляя алкоголь. О том, почему спиртное мешает организму сопротивляться болезням, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Алкоголь выводит из строя иммунные клетки, «открывая ворота» вирусам и бактериям.
«Спирт действует подобно диверсанту: он постепенно разрушает защитные силы организма. Иммунные клетки, задача которых — это выявлять и ликвидировать патогены, теряют эффективность. Алкоголь также негативно влияет на выработку специальных клеток крови — ключевых защитников от бактериальных и вирусных атак. Угнетение этих клеток делает организм уязвимым перед угрозами извне», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что иммунитет снижается также из-за влияния спиртных напитков на печень, которая является главным «фильтром» тела.
«Печень очищает кровь и обеспечивает нормальную работу всех систем. Алкоголь в разы повышает нагрузку на неё», — пояснил врач.Он также отметил, что употребление спиртных напитков приводит к угнетению нервной системы, плохому сну и депрессивным состояниям, что тоже бьёт по иммунитету. Из-за этого человек проще подхватывает болезни и тяжелее их переносит.