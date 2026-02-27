Ремонт хирургического корпуса Можайской больницы завершат в 2027 году
В Можайском округе проводится реконструкция хирургического корпуса местной больницы. О сроках окончания работ доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
По окончании реконструкции четырёхэтажный корпус должен стать современным медицинским центром, объединяющим несколько отделений.
«В обновлённом здании будут расположены хирургическое, гинекологическое, травматологическое и анестезиолого-реанимационное отделения, оборудованные самой современной техникой. Туда смогут обращаться и пациенты из других округов — Рузы, Волоколамска и пр. Завершить капремонт планируем в первом квартале будущего года», — сказал Денис Мордвинцев.Он также сообщил, что в текущем году должны закончить реконструкцию стадиона «Спартак» и капитальный ремонт школы в деревне Мокрое.
Всего за последние пять лет в округе провели капремонт фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Гидроузел, открыли Центр амбулаторной онкологической помощи, две новые школы — на 275 и 550 мест, отремонтировали школы №1 и №2 в Можайске, а также здания школ в посёлках Гидроузел и Колычево и в деревне Клементьево, построили ФОК «Арсенал» и отремонтировали спорткомплекс в Гидроузле.