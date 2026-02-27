Врач предупредил об опасности «кашля курильщика»
Курящие люди со стажем часто игнорируют утренний кашель, считая его обычным явлением. Однако за этим симптомом может скрываться серьезная проблема — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая представляет значительную угрозу для здоровья дыхательной системы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил доктор медицинских наук,профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов.
По словам эксперта, табачный дым содержит свыше 7000 химических веществ, из которых как минимум 70 считаются канцерогенами. Эти соединения вызывают хроническое воспаление бронхов и разрушают альвеолы — мельчайшие структуры лёгких, где происходит газообмен.
На начальной стадии возникает хронический бронхит: слизистая оболочка воспалена, железы производят избыточное количество мокроты, а реснички, отвечающие за очищение дыхательных путей, повреждены дымом. Это приводит к регулярному утреннему кашлю.
Затем развивается эмфизема: стенки альвеол разрушаются, лёгкие теряют эластичность, и человеку становится трудно выдыхать. На стадии хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) сужение дыхательных путей становится необратимым, появляется одышка даже при небольших физических нагрузках.
Самое опасное в ХОБЛ — её постепенное развитие. Болезнь прогрессирует на протяжении многих лет, и человек, адаптируясь к ухудшению состояния, меньше двигается, избегает нагрузок и не обращается за медицинской помощью, подчеркнул Айсанов.
Согласно статистике, ХОБЛ поражает примерно половину курильщиков с индексом курения более 20 пачка-лет (например, одна пачка сигарет в день на протяжении 20 лет). В среднем заболевшие теряют 10–12 лет жизни. ХОБЛ занимает третье место среди причин смертности в мире — ежегодно от неё умирают около 3,5 миллиона человек.
Тревожными симптомами являются регулярный утренний кашель с мокротой, изменение его характера, одышка при привычных нагрузках, свистящее дыхание и частые затяжные бронхиты после ОРВИ.
Читайте также: