Врач предупредил об опасности «кашля курильщика»

27 февраля 2026, 12:35

Пульмонолог Айсанов: за «кашлем курильщика» может скрываться болезнь легких

Фото: iStock/Dima Berlin

Курящие люди со стажем часто игнорируют утренний кашель, считая его обычным явлением. Однако за этим симптомом может скрываться серьезная проблема — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая представляет значительную угрозу для здоровья дыхательной системы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил доктор медицинских наук,профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов.