Дизайнер из Дубны запустит вдохновлённую христианством коллекцию одежды
Видео: пресс-службе администрации г. о. Дубна
Дизайнер из Дубны Кирилл Пилаев готовится запустить коллекцию одежды, вдохновлённую христианскими мотивами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Кирилл – владелец собственного бренда «ПКД», в название которого заложена аббревиатура имени дизайнера.
«Я делаю вещи исключительно о России и о христианстве, потому что для меня оно – неотъемлемая часть русской культуры и моей жизни. Я полюбил Россию именно благодаря Богу. Через Священное Писание я понял, почему люблю Родину», – признался дизайнер.Через свои изделия Пилаев в первую очередь старается передать любовь. В коллекции «Красная империя», посвящённой ХХ веку, дизайнер старался рассказать современному поколению обо всём лучшем, что подарила России эпоха СССР, показать постоянную трансформацию нашей страны.
«Есть огромное желание сделать большую христианскую коллекцию. Как Лермонтов, Достоевский, Толстой упоминают в своих произведениях Евангелие и библейские сюжеты, так и мне хочется показать всю глубину христианства и связанной с ним культуры через одежду», – поделился творческими планами Пилаев.Он добавил, что коллекция будет готова осенью, а ближе к концу года может состояться её показ.