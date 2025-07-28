Фармкомпания из ОЭЗ «Дубна» начала производить 55 таблеток в секунду
Компания «ПСК Фарма» из особой экономической зоны «Дубна» достигла производственной мощности по выпуску лекарств в 55 таблеток и 36 капсул в секунду. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня «ПСК Фарма» выпускает 55 таблеток и 36 капсул с лекарственными препаратами в секунду. При этом по итогам прошлого года на предприятии произвели 29 млн таблеток. Компания продолжает активно инвестировать в развитие, готовит запуск новой очереди фармпредприятия. Это позволит расширить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой продукции», – поделилась планами Зиновьева.Она подчеркнула, что на предприятии резидента ОЭЗ «Дубна» выпускают 73 наименований препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых. Их можно получить по льготе.
Как отметили в подмосковным Мининвесте, по некоторым препаратам «ПСК Фарма» – единственный производитель в России. Речь идёт, например, о таком антибиотике, как тедизолид для лечения острых бактериальных инфекций кожи и мягких тканей. Другой уникальный препарат – сапроптерин, который применяют для терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушения обмена веществ.