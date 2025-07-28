Фармкомпания из ОЭЗ «Дубна» начала производить 55 таблеток в секунду

28 июля 2025, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «ПСК Фарма» из особой экономической зоны «Дубна» достигла производственной мощности по выпуску лекарств в 55 таблеток и 36 капсул в секунду. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«Сегодня «ПСК Фарма» выпускает 55 таблеток и 36 капсул с лекарственными препаратами в секунду. При этом по итогам прошлого года на предприятии произвели 29 млн таблеток. Компания продолжает активно инвестировать в развитие, готовит запуск новой очереди фармпредприятия. Это позволит расширить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой продукции», – поделилась планами Зиновьева.