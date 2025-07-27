В финале Дня города в Дубне состоялся фестиваль «Дубна. Волга. Драйв»
День города в Дубне завершился фестивалем с использованием пиротехники. Мероприятие, которое проходило накануне в субботу, 26 июля, посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девиз фестиваля: «Дубна. Волга. Драйв».
Гостья праздника Ксения Соколова отметила, что граждане должны помнить о подвиге советского народа, почитая память предков.
«Здорово, что фестиваль провели именно на эту тему: мы должны помнить о том, какой подвиг наш народ совершил в прошлые годы и постоянно чтить память наших предков. Приезжаем на фестиваль каждый год: в этот раз болели, конечно, за Дубну», — сказала она.За ярким и динамичным шоу наблюдали десятки тысяч жителей и гостей Дубны. Команда «Кейшоу» впервые участвовала в фестивале. Вместе с ней за первенство поборолись: «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада и «Прометей» из Пензенской области. Помимо пиротехнического чуда, присутствующие насладились водным файлборд шоу.
«Новый формат, новые участники и по-прежнему море эмоций от зрителей – всё это музыкальный фестиваль с элементами пиротехники и участием флайбордистов. Спасибо всем пиротехническим командам за высокий уровень шоу и яркий финал празднования Дня города», — добавил глава городского округа Максим Тихомиров.
Жюри посчитало, что победила в фестивале команда из Сергиева Посада, а приз зрительских симпатий получила команда из Дубны. Фестиваль «Дубна. Волга. Драйв» проходил в этом году 19-й раз.