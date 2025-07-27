Масштабный семейный праздник «О! Карнавал» прошёл в Дубне

27 июля 2025, 13:10

Фото: пресс-служба Администрации Дубны г.о.

В Дубне 26 июля прошёл яркий костюмированный праздник «О! Карнавал», в котором приняли участие гости из Москвы и Московской области. Для гостей праздника было организовано множество развлечений: мастер-классы, творческие конкурсы и спецпоказ любимого мультфильма.





На масштабном мероприятии семьи с детьми прошли по улицам города вместе с любимыми героями самых популярных российских мультфильмов: «Лунтик», «Три кота», «Царевны», «Зебра в клеточку» и «Смешарики».

«Цель «О! Карнавала» в первую очередь — улыбки детей и родителей, возможность для них провести время вместе и получить новые эмоции», — заявила генеральный продюсер детского познавательного телеканала «О!» Дарья Ильина.