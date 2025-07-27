Масштабный семейный праздник «О! Карнавал» прошёл в Дубне
В Дубне 26 июля прошёл яркий костюмированный праздник «О! Карнавал», в котором приняли участие гости из Москвы и Московской области. Для гостей праздника было организовано множество развлечений: мастер-классы, творческие конкурсы и спецпоказ любимого мультфильма.
На масштабном мероприятии семьи с детьми прошли по улицам города вместе с любимыми героями самых популярных российских мультфильмов: «Лунтик», «Три кота», «Царевны», «Зебра в клеточку» и «Смешарики».
Отмечается, что в числе лучших костюмов оказались Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк, Домовёнок Кузя и Змей Горыныч.«Цель «О! Карнавала» в первую очередь — улыбки детей и родителей, возможность для них провести время вместе и получить новые эмоции», — заявила генеральный продюсер детского познавательного телеканала «О!» Дарья Ильина.
Любой желающий мог принять участие в творческих мастер-классах и посмотреть спецпоказ любимого мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».«Сегодня Дубна вновь поразила и удивила жюри уровнем и разнообразием костюмов. «О! Карнавал» уже определённо точно стал традицией Дня города и самой яркой развлекательной площадкой для юных дубненцев», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.