Дизайнеры со всей России создавали текстиль в Коломне этим летом

16 сентября 2025, 13:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Коломне в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» завершился первый этап резиденции «Канительные дела». Проект объединил историческое наследие коломенского шелкового и золотного производства с современным искусством, отметили в подмосковном Минкульте.





