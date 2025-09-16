Дизайнеры со всей России создавали текстиль в Коломне этим летом
В Коломне в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» завершился первый этап резиденции «Канительные дела». Проект объединил историческое наследие коломенского шелкового и золотного производства с современным искусством, отметили в подмосковном Минкульте.
Летом музей принимал дизайнеров, текстильных художников и ремесленников со всей России. В программе были лекции и мастер-классы: участники создавали текстильные портреты, изучали инновационные техники работы с тканью, делали авторские платки и валяные подсвечники, а еще коллективное тканое панно с уникальными узорами.
Финальная выставка работ резидентов откроется весной 2026 года.
