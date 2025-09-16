В школы Люберец в 2025 году пришли работать почти 400 новых учителей

16 сентября 2025, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Люберцы

В этом году в образовательные учреждения Люберец устроились 398 новых педагогов, среди них 85 молодых специалистов. Для учителей в округе предусмотрены меры поддержки: ежемесячные выплаты на аренду жилья, компенсации до 50% стоимости путёвок в санатории, гранты, рассказали в пресс-службе ЕР.





Сейчас 214 педагогам уже предоставили жилье, ещё 388 ежемесячно получают по 30 тысяч рублей компенсации аренду. В сентябре по итогам профессиональных конкурсов лучшие педагоги округа получат гранты в размере 250 тысяч рублей.





«В Подмосковье создаются условия, при которых учителя чувствуют уверенность в завтрашнем дне: это и достойные выплаты, и обеспечение жильём, и грантовая поддержка», — отметила депутат Московской областной Думы Лидия Антонова.