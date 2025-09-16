На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались 35 тыс. жителей Подмосковья

16 сентября 2025, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Более 35 тысяч жителей Московской области подали заявки на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Общее число участников превысило 726 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Все финалисты конкурса получат в подарок семейное путешествие по России, а победители — 60 сертификатов на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий.





«Всего на участие во втором сезоне поступили заявки от 726 тысяч 191 человека, в том числе из Московской области — от 35 тысяч 368 человек, это 11 тысяч 255 семейных команд», — уточняется в сообщении.