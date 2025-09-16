На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались 35 тыс. жителей Подмосковья
Более 35 тысяч жителей Московской области подали заявки на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Общее число участников превысило 726 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Все финалисты конкурса получат в подарок семейное путешествие по России, а победители — 60 сертификатов на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий.
«Всего на участие во втором сезоне поступили заявки от 726 тысяч 191 человека, в том числе из Московской области — от 35 тысяч 368 человек, это 11 тысяч 255 семейных команд», — уточняется в сообщении.По количеству регистраций Подмосковье заняло четвёртое место среди российских регионов.
Первый этап конкурса — дистанционный. Участникам предстоит выполнять задания и делиться результатами в онлайн-режиме. Этот этап завершится 1 октября викториной на знание культуры и истории России. Затем лучшие команды ждут окружные финалы. А финал второго сезона проведут в будущем году в День семьи, любви и верности.