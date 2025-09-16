В Подмосковье началось тестирование школьников на деструктивное поведение

16 сентября 2025, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Социально-психологическое тестирование школьников стартовало в Московской области. Исследование направлено на выявление признаков деструктивного и асоциального поведения у детей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.





Участие в тестировании примут более 600 тысяч ребят.





«Психологическое тестирование-2025 является одним из крупнейших профилактических проектов в системе образования Московской области. Оно проводится исключительно на добровольной основе и со строгим соблюдением всех норм конфиденциальности», — отмечается в сообщении.