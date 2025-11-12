ДК «Строитель» в Раменском готовят к открытию после масштабной реконструкции

12 ноября 2025, 18:16

Фото: Раменский медиацентр

Здание Дома культуры «Строитель» преобразилось в ходе капремонта и готовится к торжественному открытию. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





ДК 1966 года постройки давно нуждался в обновлении. Несколько месяцев назад подрядная организация приступила к работам в рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья». По завершении работ с рабочим визитом дом культуры посетил замглавы муниципалитета Александр Никитин.

«ДК «Строитель» расположен в селе Гжель. Его давно полюбили местные жители. Там проводят культурные и общественные мероприятия, а после капремонта здание станет современнее и удобнее. Строители планируют как можно скорее запустить отопление, чтобы сотрудники смогли подготовиться к официальному открытию. На завершающем этапе – строительство новой входной группы для маломобильных граждан», – отметили в администрации.