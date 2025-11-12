Глава Раменского округа посетил местное предприятие по производству упаковки

12 ноября 2025, 18:08

Эдуард Малышев и Сергей Харитонов (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Расположенное в Раменском предприятие компании «МВ-Вискотекс», занимающей лидирующие позиции по выпуску и продажам упаковочных материалов, посетил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Высокого гостя провёл с экскурсией по цехам председатель совета директоров Сергей Харитонов. Он продемонстрировал, как организована работа, и рассказал об успехах компании.





«Компания создает не просто упаковку, а комплексные решения, которые увеличивают сроки годности продуктов, подчеркивают привлекательность товаров для покупателей, оптимизируют производственные и логистические процессы, при этом соответствуют строгим требованиям экологичности и безопасности», — говорится в сообщении.