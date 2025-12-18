ДКЦ им. Рошаля снизил детскую смертность в больницах Подмосковья на 20%

18 декабря 2025, 14:05

оригинал Фото: медиасток.рф

Детская смертность в больницах Московской области в 2025 году снизилась на 20% по сравнению с показателями предыдущего года. Этого удалось достичь благодаря деятельности Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





ДКЦ открыли в Красногорске в августе 2024 года.





«Благодаря поддержке президента у нас появилась эта клиника. Через её стационары прошли 400 тысяч детей. Там делают 80 операций в день. И за 2025 год детская смертность в больницах Подмосковья упала на 20%. Это случилось, потому что начал работать этот высокотехнологичный центр», — сказал Андрей Воробьёв.

«У нас в Балашихе строится большой современный комплекс почти на 1200 коек. На востоке Подмосковья проживают около двух — двух с половиной миллионов человек, и такой современные комплекс позволит предоставлять им медицинские услуги другого качества. Я уверен, что врачи спасут много жизней», — подчеркнул губернатор.