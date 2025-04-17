Для 28 школ искусства Подмосковья закупят музыкальные инструменты и оборудование

Фото: пресс-служба правительства МО
Детские школы искусства Московской области оснастят новыми музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием, в этом году закупки проведут для 28 учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В Московской области мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год – оснастить 28 ДШИ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он подчеркнул, что новые инструменты и оборудование должны получить школы искусств, расположенные не только в больших городах, но и в малых населённых пунктах.
Для подмосковных детских школ искусств закупят клавишные, струнные, ударные, духовые, а также народные музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, ноутбуки, принтеры, интерактивные доски, мебель, ноты, художественные альбомы и учебники.
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