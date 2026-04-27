Для 70% обесточенных подмосковных потребителей восстановили электроснабжение
В Подмосковье восстановили электроснабжение более 70% потребителей, обесточенных из-за прохождения мощного североатлантического циклона. Работы ведут специалисты компании «Россети Московский регион», сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Для скорейшего возобновления подачи электричества направляют дополнительные резервные источники снабжения. Уже привлечено 130 таких систем.
«Энергетики будут непрерывно работать до полного восстановления электроснабжения жителей. Сообщить о нарушениях или повреждениях энергооборудования можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220, короткий номер – 220», – рассказали в министерстве.Ранее сообщалось, что циклон вызвал аномальный для конца апреля снегопад и штормовой ветер с порывами до 23 м/с. В Подмосковье за сутки выпало до 12 миллиметров снега. Это абсолютный рекорд для 27 мая за последние 55 лет.