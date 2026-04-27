Сотрудников Мособлэнерго из-за снегопада перевели на особый режим работы

Персонал Мособлэнерго перешёл на особый режим работы, сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с прохождением арктического циклона с 11:30 27 апреля повышены риски в работе электросетевого комплекса.





В рамках введённого режима мобилизованы все оперативно-выездные бригада компании. Для помощи коллегам из вышестоящей электросетевой компании выделили 12 дополнительных бригад, 12 единиц спецтехники и 12 передвижных электростанций.

«Для оперативной координации работ и ускорения принятия решений на местах во всех округах сформировали штабы при участии представителей производственных отделений Мособлэнерго. В 59 населённых пунктах проводят восстановительные работы. В них задействованы 144 бригады, состоящие из 432 человек, 25 единиц спецтехники и 33 передвижные электростанции. Ситуацию контролирует руководство компании», – рассказали в пресс-службе.