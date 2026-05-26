Для 7000 выпускников Люберец прозвенел последний школьный звонок
В Люберцах прошли торжественные линейки, посвящённые празднику последнего звонка. В этом году школы муниципалитета выпускают 1681 одиннадцатиклассника и 5125 девятиклассников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Глава Люберец Владимир Волков лично поздравил выпускников гимназии №16 «Интерес», признанной лучшей школы Московской области.
«Ребята, для вас начинается время больших возможностей. И, как говорит губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв, «пусть ваш путь будет интересным, а рядом всегда будут те, на кого можно опереться». Возвращайтесь в родные Люберцы с новыми знаниями и идеями. Помните, что здесь вас всегда ждут. Желаю вам лёгких экзаменов и новых свершений», – сказал Волков.
Особые слова благодарности он адресовал учителям за профессионализм, терпение и мудрость, а также родителям, поддерживающим детей на протяжении всего пути обучения.