Для 7000 выпускников Люберец прозвенел последний школьный звонок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах прошли торжественные линейки, посвящённые празднику последнего звонка. В этом году школы муниципалитета выпускают 1681 одиннадцатиклассника и 5125 девятиклассников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Глава Люберец Владимир Волков лично поздравил выпускников гимназии №16 «Интерес», признанной лучшей школы Московской области.

«Ребята, для вас начинается время больших возможностей. И, как говорит губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв, «пусть ваш путь будет интересным, а рядом всегда будут те, на кого можно опереться». Возвращайтесь в родные Люберцы с новыми знаниями и идеями. Помните, что здесь вас всегда ждут. Желаю вам лёгких экзаменов и новых свершений», – сказал Волков.
Особые слова благодарности он адресовал учителям за профессионализм, терпение и мудрость, а также родителям, поддерживающим детей на протяжении всего пути обучения.
Лора Луганская

