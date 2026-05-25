Жительнице Люберец помогли отремонтировать пострадавшую от протечек квартиру

25 мая 2026, 18:05

Ремонт в квартире жительницы люберецкого посёлка Красково оперативно провели после вмешательства главы муниципалитета Владимира Волкова. Об этом сообщает пресс-служба округа.





О своей проблеме Татьяна Михайловна рассказала во время выездной администрации. Квартира пострадала из-за протечек в санузле ещё два года назад, однако старая управляющая компания не сделала ремонт, а новая отказалась устранять последствия аварии.





«После обращения специалисты компании «Качественный сервис» оперативно провели все необходимые работы: отремонтировали санузел и заменили повреждённый ламинат в прихожей, обои и мебель», — говорится в сообщении.