В Люберцах построили детский сад на 360 мест

26 мая 2026, 15:24

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 360 воспитанников, завершили в ЖК «Томилино Парк» на территории округа Люберцы. Объект получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





Общая площадь трёхэтажного детского сада составляет свыше 4 600 квадратных метров. В здании оборудовали 15 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, кружковую, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного цикла, медпункт, а также кабинеты психолога и логопеда.





«На прилегающей территории обустроили большую прогулочную зону, разделённую на 15 площадок для детей разного возраста с игровым оборудованием и теневыми навесами», — говорится в сообщении.