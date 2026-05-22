Жители Люберец высказали пожелания по ремонту дорожного покрытия на улице Мира

22 мая 2026, 18:52

Владимир Волков (в центре) (Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы)

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в сопровождении заместителей проверил ход комплексного обновления улицы Мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В муниципалитете идёт сезон благоустройства. Особое внимание уделяют работе подрядных организаций и управляющих компаний. Специалисты занимаются промывкой дорог, дворов и тротуаров, покосом травы.



Особый акцент сделан на ремонте улицы Мира, где ведётся комплексное обновление. Подрядчик завершает укладку нового асфальтового покрытия на проезжей части, тротуарах и парковках. Ремонт затронул участок протяжённостью более полутора километров и площадью свыше 24 000 квадратных метров.

«Пообщались с нашими жителями. Есть незначительные замечания по текущему содержанию дворов. Мы их зафиксировали, управляющие компании оперативно устранят недочёты», – пообещал Волков.