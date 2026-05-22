Жители Люберец высказали пожелания по ремонту дорожного покрытия на улице Мира
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в сопровождении заместителей проверил ход комплексного обновления улицы Мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В муниципалитете идёт сезон благоустройства. Особое внимание уделяют работе подрядных организаций и управляющих компаний. Специалисты занимаются промывкой дорог, дворов и тротуаров, покосом травы.
Особый акцент сделан на ремонте улицы Мира, где ведётся комплексное обновление. Подрядчик завершает укладку нового асфальтового покрытия на проезжей части, тротуарах и парковках. Ремонт затронул участок протяжённостью более полутора километров и площадью свыше 24 000 квадратных метров.
«Пообщались с нашими жителями. Есть незначительные замечания по текущему содержанию дворов. Мы их зафиксировали, управляющие компании оперативно устранят недочёты», – пообещал Волков.Как напомнили в администрации, о неубранном подъезде, мусоре во дворе, неисправном лифте и других проблемах горожане могут сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефонам 8 (800) 350-19-66 и 8 (499) 575-00-55.
Также для приёма заявок по текущему содержанию продолжает работать чат «Люберцы + Дзержинский». В него включены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций.