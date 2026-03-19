Для аграриев Подмосковья проведут вебинар по экспорту
Вебинар «Аграрные горизонты: экспортный вектор развития» проведут для подмосковных компаний сельскохозяйственной сферы 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Вебинар будет полезен для руководителей предприятий, а также для специалистов, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность.
«Участникам расскажут, как сейчас можно выйти на зарубежные рынки сбыта, какие направления считаются более перспективными и какие инструменты максимально эффективны на практике», — говорится в сообщении.Мероприятие начнётся в 11:00. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Она будет открыта до 17:00 25 марта. Ссылку на вебинар участники получат по электронной почте.