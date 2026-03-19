В Московской области начнут штрафовать за сбор краснокнижных грибов
В Подмосковье с 1 сентября введут административную ответственность за незаконные добычу, сбор, продажу или уничтожение грибов, занесённых в Красную книгу Московской области.
Такие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях приняла Мособлдума, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Это важный шаг к наведению порядка в сфере охраны природы. Раньше человек формально мог уйти от ответственности, так как грибы относятся к отдельному царству природы. Теперь этот правовой недочёт устранен. Отныне под охраной закона находятся все без исключения краснокнижные виды», – разъяснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.В Красную книгу Подмосковья сегодня внесено 26 видов грибов, нуждающихся в особой охране. Среди них берёзовик розовеющий, ежовик коралловидный, трутовик овечий, саркосома шаровидная, паутинник чешуйчатый, полубелый гриб и другие.
После 1 сентября незаконные сбор, продажа или уничтожение краснокнижных грибов повлечёт административный штраф. Для граждан его размер составил от тысячи до тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 000 до 30 000; для юрлиц – от 50 000 до 100 000.
Чтобы избежать нарушений во время «тихой охоты», в министерстве посоветовали заранее ознакомиться с перечнем охраняемых краснокнижных видов.