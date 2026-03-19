В Московской области начнут штрафовать за сбор краснокнижных грибов

19 марта 2026, 17:43

В Подмосковье с 1 сентября введут административную ответственность за незаконные добычу, сбор, продажу или уничтожение грибов, занесённых в Красную книгу Московской области.





Такие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях приняла Мособлдума, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.

«Это важный шаг к наведению порядка в сфере охраны природы. Раньше человек формально мог уйти от ответственности, так как грибы относятся к отдельному царству природы. Теперь этот правовой недочёт устранен. Отныне под охраной закона находятся все без исключения краснокнижные виды», – разъяснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.