В Дубне создадут ещё более десятка проекционных пешеходных переходов
В Дубне появятся ещё 12 проекционных пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. В городском округе продолжают внедрение современных решений для повышения безопасности на дорогах.
Технологию начали применять несколько лет назад, и она уже показала свою эффективность.
Суть системы – в том, что в тёмное время суток специальные проекторы создают на проезжей части яркое световое изображение «зебры». Оно накладывается на обычную разметку. Благодаря этому переход становится заметнее для водителей и безопаснее для пешеходов.
«Оценили, получилось отлично. Установим ещё несколько таких проекторов», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Новое оборудование в этом году установят на ключевых участках города – проспекте Боголюбова, улицах Векслера, Володарского, Звёздной, Макаренко, Попова, Свободы, Строителей, Тверской, Энтузиастов и Юркино.
Места для создания таких переходов выбирали в основном возле социальных объектов – детсадов, поликлиник, остановок общественного транспорта, а также на участках с активным пешеходным трафиком.
В дальнейшем практику планируют постепенно распространять и на другие участки городской уличной сети.