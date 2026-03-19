В Дубне создадут ещё более десятка проекционных пешеходных переходов

19 марта 2026, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне появятся ещё 12 проекционных пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. В городском округе продолжают внедрение современных решений для повышения безопасности на дорогах.





Технологию начали применять несколько лет назад, и она уже показала свою эффективность.



Суть системы – в том, что в тёмное время суток специальные проекторы создают на проезжей части яркое световое изображение «зебры». Оно накладывается на обычную разметку. Благодаря этому переход становится заметнее для водителей и безопаснее для пешеходов.

«Оценили, получилось отлично. Установим ещё несколько таких проекторов», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.