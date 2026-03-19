Капремонт школы в посёлке Загорянский завершили на треть

19 марта 2026, 16:41

Второй корпус школы №21, расположенный на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 63 года назад, его общая площадь составляет 1 210 квадратных метров. Ремонт проводится по областной госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Сейчас на объекте завершают демонтаж и занимаются общестроительными и демонтажными работами», — говорится в сообщении.