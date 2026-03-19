Капремонт школы в посёлке Загорянский завершили на треть
Второй корпус школы №21, расположенный на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание построили 63 года назад, его общая площадь составляет 1 210 квадратных метров. Ремонт проводится по областной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Сейчас на объекте завершают демонтаж и занимаются общестроительными и демонтажными работами», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят и утеплят кровлю, проведут облицовку фасадов и отделку помещений, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, установят новое оборудование и мебель. В программе также благоустройство прилегающей территории.
Все работы должны завершить в августе текущего года.