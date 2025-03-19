Для бизнеса в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Инвесторам в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для реализации инвестиционных проектов в промышленности и не только в индустриальных парках Московской области бизнесу доступно 2527 га. Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где она будет создана. Там можно построить предприятия любого масштаба», – пояснила Зиновьева.Всего в области работают 72 индустриальных парка, 27 – на этапе создания.
«Крупные рынки сбыта продукции – рядом, работают актуальные программы господдержки. Сопровождение в реализации обеспечивает инвестиционный блок подмосковного правительства», – добавила зампред.По данным подмосковного Мининвеста, площадь действующих и создаваемых индустриальных парков региона уже приблизилась к отметке в 7 тыс. га.
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