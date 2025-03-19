Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Для бизнеса в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли

Для бизнеса в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
Инвесторам в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для реализации инвестиционных проектов в промышленности и не только в индустриальных парках Московской области бизнесу доступно 2527 га. Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где она будет создана. Там можно построить предприятия любого масштаба», – пояснила Зиновьева.
Всего в области работают 72 индустриальных парка, 27 – на этапе создания.
«Крупные рынки сбыта продукции – рядом, работают актуальные программы господдержки. Сопровождение в реализации обеспечивает инвестиционный блок подмосковного правительства», – добавила зампред.
По данным подмосковного Мининвеста, площадь действующих и создаваемых индустриальных парков региона уже приблизилась к отметке в 7 тыс. га.

Читайте также:

Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»

В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды

Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%
#подмосковные стройки
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#бизнес
#земля
#индустриальный парк
В Электростали благоустроят сквер «Защитникам неба» с памятником «Зенитка»
19 марта 2025, 17:06

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Электростали в этом году планируют обновить сквер «Защитникам неба» площадью 1,4 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Сквер посвящён бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. В нём установлен знаменитый памятник «Зенитка».
«Мы постоянно благоустраиваем места памяти Великой Отечественной войны. Ежегодно устанавливаем стелы трудовой и воинской доблести, приводим в порядок мемориальные комплексы. В этом году пройдёт благоустройство стел и нескольких значимых территорий, в том числе сквера «Защитникам неба» в Электростали», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Работы будут включать создание новых пешеходных и велодорожек, устройство зон отдыха, установку скамеек и урн, улучшение навигации и освещения. Территорию озеленят, а для повышения безопасности установят видеонаблюдение.

Благоустройство пройдёт по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сквер расположен недалеко от входа в парк «Авангард», благоустроенный в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Парки в лесу».

Читайте также:

В Подмосковье стартовал набор волонтёров для голосования по благоустройству

В Подмосковье начали подготовку парков к летнему сезону

Подмосковье поучаствует в международной конференции по созданию городской среды
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#скверы
#великая отечественная война
#электросталь
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
#андрей воробьёв
#губернатор
#губернаторская программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»
Стартует строительство третьей очереди индустриального парка «Есипово»
19 марта 2025, 16:57

Фото: https://t.me/vorobiev_live

В Солнечногорске начинается строительство третьей очереди государственного индустриального парка «Есипово». Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца года планируем провести все необходимые инженерные коммуникации, построить дороги и транспортные развязки. Особое внимание уделим благоустройству. Объём инвестиций в новый проект составит 1,4 млрд рублей. После запуска третьей очереди в «Есипово» появится более 2,5 тыс. рабочих мест. Площадь парка увеличится на 31 га», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, первые две очереди индустриального парка уже заполнены, поэтому необходимо расширение. Он добавил, что уже есть потенциальные резиденты, готовые освоить более трети новой территории.

Читайте также:

В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди

В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды

Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#инвестиции
#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#строительство
#индустриальный парк
#есипово
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Подольском снесли бесхозное недостроенное здание
19 марта 2025, 16:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В селе Сынково городского округа Подольск выявили и демонтировали заброшенный объект незавершённого строительства. Он располагался вблизи улицы Военной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное недостроенное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. находилось в черте жилой застройки. Полуразрушенное строение было заброшено. Граждан обращались в администрацию с просьбами снести аварийную постройку и привести в надлежащее состояние прилегающую территорию. Власти муниципалитета разыскали правообладателя объекта, но собственника установить не удалось», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В результате, по его словам, строение признали бесхозным и подлежащим сносу. Демонтаж выполнили в марте. Сейчас территория свободна от объекта и строительного мусора

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

По данным Мособлархитектуры, на территории городского округа Подольск выявили 343 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 248, то есть 72% от общего количества.

Ведомство вместе с профильными органами местного самоуправления продолжает выявлять и устранять недострои, самовольно возведённые и аварийные здания.

Читайте также:

В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом

В Коломне начался снос заброшенной недостроенной многоэтажки

В Малых Вязёмах снесли заброшенное кафе-самострой
#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#снос
#самострой
#недострой
#здание
#подольск
#дом
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные конькобежцы выиграли четыре медали Кубка Союзного государства
19 марта 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Союза конькобежцев России

Сборная Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке Союзного государства по конькобежному спорту – золотую, две серебряные и бронзовую. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Обладательницей почётного трофея на дистанции 1500 м стала Елена Еранина. В забеге на 500 м второе место заняла Ирина Кузнецова. Кроме того, она финишировала второй в старте на 100 м. На мужской стометровке третье место занял Михаил Казелин», – отметили в ведомстве.
В рамках Кубка Союзного государства состоялось гала-шоу «Кристалл», где подмосковные конькобежцы выступили в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту. В гонке на выбывание у женщин лучший результат показала Анастасия Семёнова, у мужчин – Даниил Чмутов. А Александр Шульгинов взял бронзу в старте на 500 м в шорт-треке. Кроме того, он выиграл золото в смешанной эстафете на 2000 м в составе команды «Изумруд».

Кубок Союзного государства по конькобежному спорту проходил в Москве. В турнире участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Также в рамках соревнований проходили показательные звёздные забеги.

Читайте также:

Сборная Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по боксу на призы Агеева

Клуб «Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышел в полуфинал чемпионата России

Подмосковный атлет Гнездилов взял золото международного паралимпийского Гран-при
#спорт
#минспорт мо
#конькобежный спорт
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#награды
#медали
#турнир
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
Студенты-медики оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи
19 марта 2025, 15:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Студенты Московского областного медицинского колледжа с начала года заключили около 230 целевых договоров с подмосковной станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Учащиеся 1-4 курсов могут рассчитывать на трудоустройство в одну из подмосковных больниц или на станцию скорой медицинской помощи. Для участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.
«Программа целевого обучения позволяет готовить специалистов для наших медицинских учреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трёх лет. Для таких молодых специалистов в регионе предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение трёх лет», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как напомнили в министерстве, подмосковным молодым специалистам доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Подробную информацию можно найти на сайте.

Читайте также:

В Воскресенске и Щёлкове центры крови начнут работать по субботам

В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов

Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#скорая помощь
#колледжи
#студенты
#медики
#договор
#обучение
#образование
#подмосковье
#московская область
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате