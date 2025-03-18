Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%

Фото: пресс-служба компании «Бытпласт»
Подмосковные предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий в прошлом году отгрузили продукции на 360 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Этот сектор промышленности – один из крупнейших в регионе. В нём заняты более 150 крупных и средних предприятий.
Компания «Дмитровский завод РТИ» завершила строительство в Дмитровском городском округе нового цеха по переработке утилизированных шин и оргтехники. Это позволит увеличить объёмы выпуска резиновой крошки и резинового порошка, которые используют для строительства детских и спортивных площадок. Инвестор уже строит второй цех. Инвестиции в развитие предприятия – 500 млн рублей.
Таким образом, в Подмосковье создаётся база для дальнейшего роста производственных показателей в производстве резиновых и пластмассовых изделий.
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«На предприятиях по выпуску резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье работают около 28 тыс. человек. Всего действуют 154 крупных и средних организации. По итогам прошлого года предприятия отрасли отгрузили продукции на 357 млрд рублей. В номинальном выражении объёмы отгрузки по сравнению с 2023-м выросли более чем на 13%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным ведомства, производство пластмассовых и резиновых изделий в регионе выросло за счёт новых инвестиционных проектов. Так, в Егорьевске в конце прошлого года компания «Бытпласт» запустила новое оборудование, купленное в рамках инвестпроекта по расширению производства изделий из пластика. Инвестиции составили 180 млн рублей.
Компания «Дмитровский завод РТИ» завершила строительство в Дмитровском городском округе нового цеха по переработке утилизированных шин и оргтехники. Это позволит увеличить объёмы выпуска резиновой крошки и резинового порошка, которые используют для строительства детских и спортивных площадок. Инвестор уже строит второй цех. Инвестиции в развитие предприятия – 500 млн рублей.
Таким образом, в Подмосковье создаётся база для дальнейшего роста производственных показателей в производстве резиновых и пластмассовых изделий.
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Лора Луганская