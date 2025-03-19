В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды

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Компания «Элтекстиль» создаст в Электростали современное импортозамещающее швейное производство. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Завод будет выпускать повседневную и спортивную одежду для мужчин и женщин. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием. Проект предусматривает последующее расширение производственной линейки.
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«Компания планирует инвестировать 85 млн рублей в развитие производства, которое заработает в 2028 году. Будет создано около 40 рабочих мест. После выхода на полную мощность на предприятии станут ежегодно выпускать свыше 2 тыс. единиц текстильных и трикотажных изделий. В перспективе компания рассчитывает расширить ассортимент за счёт линейки детской одежды», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Инвестор получил землю в аренду на льготных условиях.
«Реализовывать инвестпроект компания будет на предоставленном участке площадью 2,7 га. На нём разместят производственно-складское здание, а также производственное здание с бытовым комплексом», – рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Подобрать земельный участок в регионе под реализацию инвестпроекта можно на инвестиционной карте.
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Лора Луганская