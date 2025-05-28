Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по продажам через соцсети
Бесплатный вебинар на тему «Продажи в социальных сетях на примере Telegram» проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 29 мая, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Спикером вебинара станет кандидат экономических наук и практикующий маркетолог Елена Чарная. Она объяснит слушателям, что такое продающий контент, расскажет про анализ целевой аудитории в Telegram и создание актуального контент», — говорится в сообщении.Вебинар начнётся в 11:00. Пройти онлайн-регистрацию нужно до его начала. Заявки на участие принимаются по ссылке. После оформления заявки ссылка на вебинар придёт на указанную при регистрации электронную почту.
Мероприятие проводит подмосковный центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».