Подмосковные акушеры помогли родиться младенцу с пятикратным обвитием пуповиной
Акушеры Московского областного перинатального центра в Балашихе успешно приняли роды с пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи плода. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Планировались естественные роды пациентки, но мы выявили патологические изменения. Из-за ухудшения состояния ребёнка было принято решение о кесаревом сечении. Операция прошла без осложнений и длилась около получаса», – рассказала врач акушер-гинеколог МОПЦ Лариса Иванчук.Ранее по результатам УЗИ женщины предполагалось наличие обвития плода пуповиной. Однако стало большой неожиданностью то, что оно будет пятикратным. Такое встречается крайне редко и грозит ребёнку высоким риском. Тем не менее, благодаря слаженной работе команды врачей малыш родился без осложнений.
Сейчас мама и новорождённый уже выписаны домой.