Подмосковные акушеры помогли родиться младенцу с пятикратным обвитием пуповиной

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акушеры Московского областного перинатального центра в Балашихе успешно приняли роды с пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи плода. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



«Планировались естественные роды пациентки, но мы выявили патологические изменения. Из-за ухудшения состояния ребёнка было принято решение о кесаревом сечении. Операция прошла без осложнений и длилась около получаса», – рассказала врач акушер-гинеколог МОПЦ Лариса Иванчук.
Ранее по результатам УЗИ женщины предполагалось наличие обвития плода пуповиной. Однако стало большой неожиданностью то, что оно будет пятикратным. Такое встречается крайне редко и грозит ребёнку высоким риском. Тем не менее, благодаря слаженной работе команды врачей малыш родился без осложнений.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мама и новорождённый уже выписаны домой.


Лора Луганская

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