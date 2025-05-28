В Подмосковье с начала года газифицировали по соцпрограмме 6 тыс. домовладений
Шесть тысяч домовладений Московской области подключили к магистральному газу с начала текущего года в рамках реализации программы «Социальная газификация», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Подмосковье является регионом-лидером по реализации президентской программы социальной газификации. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Он добавил, что всего в текущем году в Подмосковье подключить к газу по соцпрограмме планируется 18 тысяч домовладений. В настоящее время работы ведутся в клинском посёлке Зубово, солнечногорской деревне Квашнино, домодедовском селе Битягово, деревне Арнеево округа Серпухов, посёлке Хуторки округа Истра и ещё в 30 населённых пунктах.