В Подмосковье с начала года газифицировали по соцпрограмме 6 тыс. домовладений

28 мая 2025, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Шесть тысяч домовладений Московской области подключили к магистральному газу с начала текущего года в рамках реализации программы «Социальная газификация», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.







«Подмосковье является регионом-лидером по реализации президентской программы социальной газификации. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.