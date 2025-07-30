Для больниц и поликлиник Подмосковья закупили 113 аппаратов УЗИ

30 июля 2025, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

113 современных аппаратов для ультразвуковых исследований поступят в 33 медицинских учреждения Московской области в текущем году, на их закупку было направлено свыше 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Ультразвуковые исследования используются в различных медицинских сферах — от выявления различных патологий до ведения беременности.





«С начала текущего года поликлиники и больницы Московской области уже получили 86 аппаратов УЗИ. До конца года поставим ещё 27 аппаратов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.