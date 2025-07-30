Готовность капремонта школы на Февральской улице в Подольске превысила 70%
Здание школы 1938 года постройки капитально ремонтируют на улице Февральская в Подольске. В настоящее время выполнено уже более 70% работ. Завершить ремонт должны до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас на объекте продолжается обновление фасада и кровли, завершается обустройство электросистем и ведётся отделка помещений.
В рамках капитального ремонта будет также благоустроена пришкольная территория. Там заменят ограждения, модернизируют спортивную зону и обустроят футбольное поле.«Уже через пару недель в здесь начнётся установка новой мебели и оборудования. День знаний ребята встретят в полностью современном здании», — прокомментировал ход работ глава Подольска Григорий Артамонов.