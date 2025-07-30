В подмосковных лесах с начала года потушили около 100 пожаров

30 июля 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области на землях лесного фонда с начала года ликвидировали около 100 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.





Пожароопасный сезон в регионе в этом году официально начался с 20 марта. С этого момента все силы и средства ведомства были переведены в режим повышенной готовности. Диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме.

«С начала пожароопасного сезона в лесах Московской области потушили 99 пожаров, которые охватили без малого 88 га. Хотя зима была малоснежной, и пожары начались весной раньше обычного, сейчас средняя площадь ликвидированных лесных возгораний составляет всего 0,89 га. Это на 35% меньше, чем средние за пять лет значения показателей горимости лесов», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

«Главной причиной пожаров остаётся человеческий фактор – нарушение правил пожарной безопасности и палы сухой травы. Призываю жителей Подмосковья во время пребывания в лесу быть осторожнее. О любых нарушениях или возгораниях нужно немедленно сообщать в лесную охрану или по номеру 112», — подчеркнул Ларькин.