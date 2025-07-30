Воробьёв: число участников проекта «Активное долголетие» превысило полмиллиона

30 июля 2025, 12:32

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

К проекту «Активное долголетие» присоединились уже более 500 тыс. жителей Подмосковья. С начала года его участниками стали ещё 120 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Всё больше людей открывают для себя насыщенную жизнь после 55 лет. В Подмосковье работает 68 клубов, где можно попробовать себя в 30 направлениях – от скандинавской ходьбы до пения и иностранных языков. Летом особенно популярны сапсёрфинг, прогулки на каноэ и йога на воде. Кто-то осваивает китайский язык, кто-то компьютерное многоборье, в котором наши пенсионеры стали победителями Всероссийского чемпионата», – написал глава региона в своём ТГ-канале.

Фото: t.me/vorobiev_live



«Мы видим, как важно пожилым людям не просто заниматься делом, а быть вместе, чувствовать поддержку и движение вперёд. Всячески стараемся создать для них такую атмосферу», – добавил губернатор.