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Для больниц Подмосковья закупили 32 рентген-аппарата С-дуга

Фото: пресс-служба правительства МО/Ирина Матвеева

Фото: пресс-служба правительства МО/Ирина Матвеева

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Тридцать два современных рентген-аппарата С-дуга поступят в больницы Московской области в текущем году, оборудование закупили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здравоохранения — это ввод в эксплуатацию новых мощностей, капитальный ремонт объектов, оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. Наша задача состоит в том, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в минувшем году подмосковные больницы получили семь с половиной тысяч единиц медицинского оборудования, а за январь-февраль 2025 года — 17 единиц тяжёлой медтехники, включая флюорографы, маммографы и пр.

«В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из аппаратов уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Серебряных Прудах и Дубне», — отметил Андрей Воробьёв.
Всего современные рентген-аппараты получат в этом году 19 больниц в разных округах.

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#рентген
#московская область
#подмосковье
Три подмосковных спортсмена выступят на первенстве Европы по борьбе
07 марта 2025, 13:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области Алибек Амиров, Екатерина Карпушкина и Данил Григорьев вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы по спортивной борьбе U-23, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров будет участвовать в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов, а Данил Григорьев — в весовой категории до 72 килограммов. Екатерина Карпушкина выйдет на ковёр в турнире по женской борьбе в весовой категории до 53 килограммов», — говорится в сообщении.
Первенство Европы U-23 по спортивной борьбе будет проходить в албанской столице Тиране с 8 по 14 марта. Россию на соревнованиях будут представлять 20 спортсменов.

Ранее бомбардир футбольного клуба «Краснодар» из Бразилии Виктор Са заявил, что надеется на улучшение игры своей команды этой весной.

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#минспорта мо
#борьба
#первенство
#европа
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Портреты воинов «Бессмертного полка» разместят на подмосковных автобусах
07 марта 2025, 12:36

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Плакаты с портретами участников Великой Отечественной войны разместят на общественном транспорте Московской области в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
«Акция по размещению плакатов в общественном транспорте с фотографиями жителей Московской области, защищавшими Родину, призвана рассказать реальные истории героев, напомнить о важности подвига наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Плакаты будут находится в автобусах в период с 1 по 12 мая.

«В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества герои будут сопровождать пассажиров на автобусных маршрутах по всему Подмосковью», — отметил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член Комиссии по добровольчеству (волонтёрству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.
Он добавил, что такие акции на общественном транспорте уже проводились в прошлом и позапрошлом году и вызывали положительный отзыв у жителей.

Для участия в акции информацию о своих родственниках — участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей — следует направить в организацию «Бессмертный полк». Больше информации можно найти по ссылке.

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#великая отечественная война
#автобусы
#бессмертный полк
#московская область
#подмосковье
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В Щёлкове стартовало строительство детсада на 300 мест
07 марта 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, начали строить в жилом комплексе «Новое Монино» на территории городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные мероприятия: участок расчищают и выравнивают. После этого начнётся разработка грунта до проектных отметок», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания детсада составит 4,3 тыс. квадратных метров. Там будет 14 групповых ячеек, игровая зона, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога и медпункт. Групповые помещения для самых младших воспитанников, а также кухня, медблок и служебные помещения будут на первом этаже, а второй и третий отдадут под учебные комнаты для дошколят и бытовую инфраструктуру.

Закончить строительство должны с четвёртом квартале 2026 года.

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#главгосстройнадзор мо
#строительство
#детский сад
#детсад
#щёлково
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Готовность капремонта ДК в Климовске достигла 70%
07 марта 2025, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Дома культуры имени 1 Мая проводится в микрорайоне Климовск округа Подольск, в настоящее время готовность объекта составляет 70%, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 4,3 тыс. квадратных метров, проводят фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и параллельно завершают обновление кровли», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в ДК должны утеплить фасад и крышу, обновить отделку помещений и входные группы, поменять все инженерные системы и сантехнику, а также окна и двери и установить новое оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.

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#минстройкомплекс мо
#капитальный ремонт
#дом культуры
#климовск
#подольск
#капремонт
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Две части города Шатура свяжут новой автодорогой
07 марта 2025, 11:16

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Участок автомобильной дороги, который позволит попасть на Советскую улицу через Вокзальный проезд, построят в Шатуре в этом году, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Дорога протяжённостью 175 метров пройдёт рядом с железнодорожным вокзалом — там, где ранее находилась парковка. Ликвидировать парковку было решено в первую очередь из соображений безопасности.

«Решение принято для исключения различных инцидентов. Дорога пройдет по существующей парковке. В этой точке соединятся ул. Советская с Вокзальным проездом», —пояснил замглавы округа Александр Титов.
При этом со стороны улицы Строителей на дороге будут организованы парковочные карманы. Кроме того, предусмотрена установка наружного освещения, а для пешеходов организуют переход, по которому можно безопасно пройти от автостанции к ж/д вокзалу.

Все работы планируется провести в весенне-летний период.

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#шатура
#дорога
#строительство
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