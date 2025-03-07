Для больниц Подмосковья закупили 32 рентген-аппарата С-дуга

Фото: пресс-служба правительства МО/Ирина Матвеева
Тридцать два современных рентген-аппарата С-дуга поступят в больницы Московской области в текущем году, оборудование закупили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здравоохранения — это ввод в эксплуатацию новых мощностей, капитальный ремонт объектов, оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. Наша задача состоит в том, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что в минувшем году подмосковные больницы получили семь с половиной тысяч единиц медицинского оборудования, а за январь-февраль 2025 года — 17 единиц тяжёлой медтехники, включая флюорографы, маммографы и пр.
«В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из аппаратов уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Серебряных Прудах и Дубне», — отметил Андрей Воробьёв.Всего современные рентген-аппараты получат в этом году 19 больниц в разных округах.
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Лев Каштанов