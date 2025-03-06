Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 144 тыс. жителей Подмосковья

Акцию «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проведут в Московской области 14 марта, попробовать свои силы в сдаче госэкзамена взрослые смогут во всех округах региона, а самые крупные площадки будут открыты в Истре, Одинцове и Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.