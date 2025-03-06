Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 144 тыс. жителей Подмосковья

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Более 144 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Московской области с начала 2025 года, обследование проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Обследование репродуктивного здоровья является одним из важнейших этапов планирования будущей беременности. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование. Всего в Подмосковье с начала текущего года репродуктивную диспансеризацию в регионе прошли свыше 144 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Репродуктивная диспансеризация для женщин включает ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование, а также консультацию акушера-гинеколога. Мужчинам предлагается консультация уролога и, при необходимости, УЗИ предстательной железы, составление спермограммы сдача анализа на инфекции.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пройти репродуктивную диспансеризацию жители Подмосковья могут в своей поликлинике.
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Лев Каштанов