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Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 144 тыс. жителей Подмосковья

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

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Более 144 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Московской области с начала 2025 года, обследование проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Обследование репродуктивного здоровья является одним из важнейших этапов планирования будущей беременности. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование. Всего в Подмосковье с начала текущего года репродуктивную диспансеризацию в регионе прошли свыше 144 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Репродуктивная диспансеризация для женщин включает ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование, а также консультацию акушера-гинеколога. Мужчинам предлагается консультация уролога и, при необходимости, УЗИ предстательной железы, составление спермограммы сдача анализа на инфекции.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти репродуктивную диспансеризацию жители Подмосковья могут в своей поликлинике.

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Команда «Заречье-Одинцово» вышла в плей-офф женской волейбольной Суперлиги
06 марта 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» завоевали выход в плей-офф чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регулярный чемпионат России клуб «Заречье-Одинцово» завершил на пятой позиции в турнирной таблице — на их счету 16 побед и десять поражений. Заключительный матч регулярного чемпионата команда «Заречье-Одинцово» сыграла с нижегородским клубом «Спарта». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 25:19) в пользу подмосковных спортсменок», — говорится в сообщении.
В четвертьфинале Суперлиги «Заречье-Одинцово» встретится со столичным «Динамо». Матч пройдёт в Москве 10 марта. А 14 марта игра состоится в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.

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#минспорта мо
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В Подмосковье подготовили площадки для сдачи ЕГЭ родителями
06 марта 2025, 11:44

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Акцию «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проведут в Московской области 14 марта, попробовать свои силы в сдаче госэкзамена взрослые смогут во всех округах региона, а самые крупные площадки будут открыты в Истре, Одинцове и Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«В этом году родители наших выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ по математике. Взрослых ждёт полное погружение в атмосферу единого госэкзамена: от выполнения примерных заданий до заполнения бланков и контроля, чтобы никто не списывал», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для того, чтобы принять участие в акции, родителям достаточно сообщить об этом намерении классному руководителю своего ребёнка, а на экзамен взять с собой паспорт и гелевую ручку.

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«Почта России» модернизировала 19 отделений в сёлах Подмосковья
06 марта 2025, 11:25

Фото: istockphoto.com/Pavel Starikov

Девятнадцать отделений «Почты России», расположенных в сёлах и деревнях Московской области, было модернизировано в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках модернизации были отремонтированы фасады и внутренние помещения зданий, обновлены системы отопления, установлен климат-контроль и кондиционеры, камеры видеонаблюдение и пожарная сигнализация. А если старые отделения были в слишком плохом состоянии для ремонта, вместо них «Почта России» строила новые из современных материалов», — говорится в сообщении.
В обновлённых почтовых отделениях также обустроили «уголки здоровья», где можно измерить себе давление, температуру и уровень кислорода в крови, а в некоторых поставили для посетителей компьютеры с доступом на различные государственные порталы.

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В Подмосковье подали более 12 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике
06 марта 2025, 10:23

Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 12 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали через портал «Здоровье» Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Для того, чтобы подать онлайн-заявку на прикрепление к поликлинике, пользователь должен авторизоваться на портале «Здоровье» с помощью ЕСИА, выбрать соответствующую услугу в разделе «Медицинская помощь» и заполнить форму заявления, указав там данные своего полиса ОМС, поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки и поликлинику, к которой нужно прикрепиться», — говорится в сообщении.
Услуга по прикреплению к поликлинике оказывается за один рабочий день. Менять полклиники можно не чаще одного раза в год, исключение составляют случаи, связанные с переменой места жительства.

В министерстве также напомнили, что подать заявку на прикрепление к поликлинике жители Московской области могут также через мобильное приложение «Добродел».

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#здравоохранение
#медицина
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В Подмосковье провели рейды по выявлению нарушений в торговле алкоголем
06 марта 2025, 10:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Рейды по проверке соблюдения правил продажи алкогольной продукции провели во всех округах Московской области, в них приняли участие сотрудники полиции, местных администраций и областного Минсельхозпрода, сообщает пресс-служба министерства.
«В ходе рейда было выявлено несколько нарушений, в том числе в одном из магазинов в Подольске. Спиртное оттуда изъяли, а владельцу магазина теперь грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. В Долгопрудном проверялось соблюдение запрета на продажу алкоголя после 23:00 и тоже было вскрыто нарушение — участники рейда выявили продажу двух бутылок слабоалкогольной продукции в ночное время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие рейды проводятся на территории Московской области регулярно.

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#подмосковье
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