Врачи Центра Рошаля провели операцию новорожденному с двумя критическими пороками сердца

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье родился младенец с пороком сердца, однако в роддоме ему не смогли поставить точный. Мальчика перевели в перинатальный центр Балашихи, где были диагностированы два серьёзных заболевания: «тотально аномальный дренаж лёгочных вен» и «коарктация аорты», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Каждый из этих диагнозов является критическим отдельно. В данном случае у мальчика обнаружилась комбинация двух таких пороков, при этом вес ребенка составлял менее трех килограммов. Мы провели ему радикальную операцию», — сообщил главный внештатный кардиохирург Московской области Андрей Свободов.
Для юных пациентов областного онкодиспансера провели творческий мастер-класс
Врачи НИКИ детства рассказали, чем опасно ожирение у детей и как его избежать
Спасатели Подмосковья вызволили из закрытой квартиры пенсионерку с переломом шейки бедра
Дайана Хусинова