Специалисты МОДКТОБ помогли трехлетнему ребенку с серьезной травмой руки

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу доставили трехлетнего ребенка с серьезной травмой, полученной во время прогулки на детской площадке. По данным медиков, у малыша диагностирован чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Данный вид перелома — одна из наиболее тяжёлых травм локтевого сустава и нередко влечет за собой потерю функций верхней конечности. Под наркозом мы восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», — сказал заведующий травматологическим отделением Виталий Куваев.
Читайте также:
Врачи Центра Рошаля провели операцию новорожденному с двумя критическими пороками сердца
Эндокринолог назвала главную причину ожирения среди детей и взрослых
«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии
Дайана Хусинова