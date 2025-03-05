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Специалисты МОДКТОБ помогли трехлетнему ребенку с серьезной травмой руки

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу доставили трехлетнего ребенка с серьезной травмой, полученной во время прогулки на детской площадке. По данным медиков, у малыша диагностирован чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ребенку оказали экстренную помощь, после чего было принято решение о срочной госпитализации и оперативном вмешательстве. В

«Данный вид перелома — одна из наиболее тяжёлых травм локтевого сустава и нередко влечет за собой потерю функций верхней конечности. Под наркозом мы восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», — сказал заведующий травматологическим отделением Виталий Куваев.

Врачи успешно провели операцию и на данный момент маленький пациент уже выписан домой на амбулаторное лечение. Полное восстановление займет длительное время. После сращивания костей ребенку предстоит еще одна операция — для удаления металлических конструкций, установленных в ходе лечения.

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Врачи Центра Рошаля провели операцию новорожденному с двумя критическими пороками сердца
05 марта 2025, 13:50

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье родился младенец с пороком сердца, однако в роддоме ему не смогли поставить точный. Мальчика перевели в перинатальный центр Балашихи, где были диагностированы два серьёзных заболевания: «тотально аномальный дренаж лёгочных вен» и «коарктация аорты», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи центра направили малыша в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему оказали экстренную помощь.

«Каждый из этих диагнозов является критическим отдельно. В данном случае у мальчика обнаружилась комбинация двух таких пороков, при этом вес ребенка составлял менее трех килограммов. Мы провели ему радикальную операцию», — сообщил главный внештатный кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

На четвёртый день жизни ребёнка ему провели операцию с использованием искусственного кровообращения, в ходе которой исправили коарктацию аорты и устранили аномальный дренаж. Операция прошла успешно.

В настоящее время состояние малыша стабильно, его выписали домой.

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Для юных пациентов областного онкодиспансера провели творческий мастер-класс
05 марта 2025, 13:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мастер-класс по росписи тканевых сумок-шоперов провели волонтёры для пациентов детского отделения №7 Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Идея провести мастер-класс возникла у волонтёров из желания привнести в жизнь маленьких пациентов немного творчества и ярких красок. Роспись шоперов – это не только увлекательный процесс, но и своеобразная арт-терапия, которая помогла детям отвлечься от больничной рутины и проявить свою креативность», — рассказала заведующая отделением Евгения Инюшкина.
Ранее сообщалось, что власти Московской области разработали и запустили комплекс мер поддержки волонтёрской деятельности на территории региона. В частности, волонтёрам предоставляются различные гранты и субсидии, их обеспечивают госстраховкой жизни и здоровья. Кроме того, волонтёры могут получить организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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На Масленице в Долгопрудном прошла экологическая акция по сбору отходов
05 марта 2025, 13:37

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Долгопрудном Масленицу отметили экологической акцией по сбору отходов. Волонтеры организовали настоящий праздник для гостей, угощая их вкусными блинами, ​сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Особую атмосферу мероприятию придали русские народные костюмы, в которых встречали участников. Акция привлекла большое количество людей, среди которых были как постоянные участники, так и новички. Волонтеры помогали разобраться в сортировке отходов и подсказали, как правильно разделить фракции.

Добрая атмосфера события оставила у всех отличные впечатления, и многие выразили желание вновь присоединиться к будущим акциям. Следующее мероприятие планируется 22 марта.

За время акции удалось собрать значительный объем вторичных ресурсов, все материалы были отправлены на переработку.

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Тяжелоатлет Нурдыгин из Подмосковья завоевал медаль турнира «Железная лига»
05 марта 2025, 13:28

Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

Спортсмен Илья Нурдыгин из подмосковного Егорьевска завоевал серебряную медаль турнира по тяжелой атлетике «Железная лига», проходившего в столичном спорткомплексе «Салют Гераклион», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В рывке Илья Нурдыгин, выступающий в весовой категории до 89 кг, установил личный рекорд — поднял 112 килограммов. В сумме рывка и толчка результат егорьевского спортсмена составил 254 килограмма, что обеспечило ему вторую ступень на пьедестале почёта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первое место в категории до 89 кг занял тяжелоатлет из Москвы Дмитрий Беляев, а бронзовую медаль завоевал ещё один столичный спортсмен — Михаил Филиппов.

Отмечается, что турнир «Железная лига» собрал профессиональных тяжелоатлетов и любителей разных весовых и возрастных категорий.

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#тяжёлая атлетика
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Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания»
05 марта 2025, 12:50

Фото: сообщество «Живые города»

Жителей Подмосковья пригласили к участию в Общероссийском конкурсе и образовательной программе «Городская среда будущего. Практики созидания», которая направлена на поддержку подростков в их самоопределении, развитии навыков проектной деятельности, предпринимательства и лидерства.
Общероссийский проект для школьников и молодёжи от 12 до 25 лет, а также для учителей, педагогов и родителей организован сообществом «Живые города» при участии известных экспертов ведущих вузов, включая РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ, МШУ, СКОЛКОВО, ДОМ.РФ и АСИ.

Участие в конкурсе открывает возможность привлечения школьников, молодёжи и взрослых в совместное развитие и дальнейшую реализацию городских проектов, которые позволят сделать реальный вклад в развитие регионов.

До 27 апреля проходит второй этап образовательной программы «Практики созидания», зарегистрироваться на который можно до 17 марта.

По итогам конкурса финалисты уже в этом году смогут безвозмездно получить комплексную экспертную образовательную, информационную и методологическую поддержку от ведущих экспертов России.

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