Для больниц Подмосковья закупили 38 операционных столов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
38 новых операционных столов получат больницы Московской области в текущем году, на закупку этого оборудования было направлено около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать пациента в наиболее оптимальном положении», — пояснил зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.Новые операционные столы направят в десять областных больниц, в том числе в Долгопрудненскую, Клинскую, Орехово-Зуевскую и другие.
Закупка современного медицинского оборудования в Подмосковье проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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