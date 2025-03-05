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Для юных пациентов областного онкодиспансера провели творческий мастер-класс

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Мастер-класс по росписи тканевых сумок-шоперов провели волонтёры для пациентов детского отделения №7 Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Идея провести мастер-класс возникла у волонтёров из желания привнести в жизнь маленьких пациентов немного творчества и ярких красок. Роспись шоперов – это не только увлекательный процесс, но и своеобразная арт-терапия, которая помогла детям отвлечься от больничной рутины и проявить свою креативность», — рассказала заведующая отделением Евгения Инюшкина.
Ранее сообщалось, что власти Московской области разработали и запустили комплекс мер поддержки волонтёрской деятельности на территории региона. В частности, волонтёрам предоставляются различные гранты и субсидии, их обеспечивают госстраховкой жизни и здоровья. Кроме того, волонтёры могут получить организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества накануне праздника
05 марта 2025, 14:38

Фото: istockphoto / JuYochi

В преддверии 8 Марта в Подмосковье активизировались мошенники, предупреждает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Они используют две схемы обмана.
В первом случае жертве звонит «курьер», который сообщает о доставке цветов и просит назвать код из СМС для подтверждения получения.

По второму сценарию букет действительно привозят, но спустя некоторое время поступает звонок, якобы от службы доставки — злоумышленники под предлогом внутренней отчётности снова запрашивают код.

На самом деле эти данные позволяют мошенникам получить доступ к онлайн-банку или аккаунту на Госуслугах. Завладев ими, они могут списать деньги со счёта или оформить кредит на имя владельца.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно никому не передавать коды из сообщений и немедленно прекращать разговор при подозрительных звонках.

Дополнительную информацию о кибербезопасности можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

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Готовность капремонта Москворецкой гимназии в Воскресенске составила 30%
05 марта 2025, 14:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Москворецкой гимназии проводится на улице Ломоносова в Воскресенке, в настоящее время готовность объекта достигла почти 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании завершают демонтажные работы и проводят отделку, а также монтируют перегородки, устанавливают новые радиаторы отопления, а также монтируют кронштейны и леса для фасадных работ», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в здании должны обновить фасад и кровлю, заменить инженерные системы и всю сантехнику, а также двери и окна. Провести внутреннюю отделку помещений, установить новую мебели и оборудование и благоустроить прилегающую территорию.

Все работы планируется завершить к 1 сентября.

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Шатурянка вышла в финал конкурса специалистов местного самоуправления
05 марта 2025, 14:20

Любовь Жукова (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Начальник отдела жилищной политики администрации муниципального округа Шатура Любовь Жукова стала финалисткой конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления», сообщает пресс-служба администрации округа.
Всего заявки на участие в конкурсе подали 222 человека, из них в финал вышли 27 участников в девяти различных номинациях.

Последним этапом конкурса стала защита проектов. Работа Любови Жуковой была посвящена важности непосредственного общения сотрудников администрации с жителями.

«Я очень рада, что вышла в финал, рассказала о своем проекте. Конкурсная комиссия отметила, что в моей работе была полностью раскрыта тема и важность живого общения специалистов органов местного самоуправления и жителей для внедрения информационных систем», — сказала Любовь Жукова.
Итоги конкурса подведут в День местного самоуправления — 21 апреля.

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В Шатуре снесли многоквартирный 105-летний дом
05 марта 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный одноэтажный деревянный дом 1920 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Долгуша муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«Общая площадь дома составляла более 200 квадратных метров. Из-за высокой степени износа строительный конструкций здание признали аварийным, жильцов из шести квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В январе текущего года аварийный дом снесли», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.

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Специалисты МОДКТОБ помогли трехлетнему ребенку с серьезной травмой руки
05 марта 2025, 14:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу доставили трехлетнего ребенка с серьезной травмой, полученной во время прогулки на детской площадке. По данным медиков, у малыша диагностирован чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ребенку оказали экстренную помощь, после чего было принято решение о срочной госпитализации и оперативном вмешательстве. В

«Данный вид перелома — одна из наиболее тяжёлых травм локтевого сустава и нередко влечет за собой потерю функций верхней конечности. Под наркозом мы восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», — сказал заведующий травматологическим отделением Виталий Куваев.

Врачи успешно провели операцию и на данный момент маленький пациент уже выписан домой на амбулаторное лечение. Полное восстановление займет длительное время. После сращивания костей ребенку предстоит еще одна операция — для удаления металлических конструкций, установленных в ходе лечения.

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