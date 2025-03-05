Для юных пациентов областного онкодиспансера провели творческий мастер-класс

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мастер-класс по росписи тканевых сумок-шоперов провели волонтёры для пациентов детского отделения №7 Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Идея провести мастер-класс возникла у волонтёров из желания привнести в жизнь маленьких пациентов немного творчества и ярких красок. Роспись шоперов – это не только увлекательный процесс, но и своеобразная арт-терапия, которая помогла детям отвлечься от больничной рутины и проявить свою креативность», — рассказала заведующая отделением Евгения Инюшкина.Ранее сообщалось, что власти Московской области разработали и запустили комплекс мер поддержки волонтёрской деятельности на территории региона. В частности, волонтёрам предоставляются различные гранты и субсидии, их обеспечивают госстраховкой жизни и здоровья. Кроме того, волонтёры могут получить организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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Лев Каштанов