Для юных пациентов областного онкодиспансера провели творческий мастер-класс

В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу доставили трехлетнего ребенка с серьезной травмой, полученной во время прогулки на детской площадке. По данным медиков, у малыша диагностирован чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.