Для больниц Подмосковья закупили около 190 аппаратов ЭКГ и холтеров

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 190 аппаратов для электрокардиографии и холтеровского мониторирования приобрели для больниц Московской области в текущем году, оборудование поступит в двенадцать медицинских учреждений региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Оборудование закуплено на сумму 163 миллиона рублей. Новые холтеры и аппараты ЭКГ позволят сделать медицинскую помощи и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Современную технику для медучреждений региона закупают в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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