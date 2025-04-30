Для больниц Подмосковья закупили около 190 аппаратов ЭКГ и холтеров

Майские праздники — отличное время для отдыха на природе, но вместе с теплой погодой приходит и сезон клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. В этот период их активность особенно возрастает, поэтому важно заранее позаботиться о мерах защиты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.